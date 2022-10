Lucarelli risponde a un nuovo attacco e punzecchia la Zanicchi | “Fa il tour in tv”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il caso dell’offesa di Ivarivolta a Selvaggiacontinua a far parlare a distanza di quasi una settimana dalla prima puntata di Ballando con le Stelle. Della vicenda si sono occupati Alberto Matano a La Vita in Diretta, Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera, Eleonora Daniele a Storie Italiane e Mara Venier a Domenica In. Aldo Grasso sul Corriere della Sera ha scritto di aver visto la trasmissione di Zia Mara ed ha commentato in modo bislacco l’di Iva: “Se chiami certe persone si sa già come andrà a finire, vero signora Carlucci?“. Queste parole non sono piaciute affatto alla, che ha replicato in una serie di storie. Selvaggia: “Secondo lui godo nel farmi insultare in televisione?” La giornalista ha fatto notare al critico che per lei la storia si ...