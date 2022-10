LIVE Barcellona-Inter 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | traversa di Dzeko

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Lewandowski di testa colpisce male il pallone. 21? Scintille in campo per un fallo tra Skriniar e Lewandowski. 19?che prova ad alzare i ritmi. 17? Gioca bene l’in contropiede. 15?clamorosa didopo una punizione di Calhanoglu. 13? Spinge ora concretamente il. 11? Raphinha a giro spaventa Onana. Pallone fuori. 9? Salvataggio sulla linea da parte della difesa nerazzurra. Colpo di testa di Lewandowski. 7? Onana blocca un pallone pericoloso in area. 5?che attua il suo solito possesso palla continuo. 3? Lautaro Martinez di testa non trova la porta dopo und’angolo. 1? Inizia la partita! 20.55 Giocatori in campo, inno della ...