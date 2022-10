Inzaghi | ' Serviva coraggio e ce l' abbiamo messo Questo è il girone più difficile di tutti'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'esultanza per la vittoria è ancora lì nei polmoni dei tifosi dell'Inter, ma il 3 - 3 maturato in casa del Barcellona mette comunque i nerazzurri in una situazione di enorme vantaggio in classifica, ...

Simone, espulso negli ultimi secondi di partita, sa che basterà una vittoria in casa contro il Viktoria Plzen per accedere agli ottavi di finale: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la ...... proprio nel momento in cui per la prima volta veniva 'panchinato' in A per scelta tecnica,... è stato il primo a spingere i compagni", ha poi detto di lui SimoneInter, le parole di Inzaghi L'allenatore nell'intervista ha analizzato la partita: "Abbiamo creato tanto e sofferto insieme quando serviva. Vincendo avremmo chiuso il girone con due giornate di ...Inzaghi ne esce rafforzato e adesso l’Inter ha in mano il ... E c’è tempo anche per l’occasionissima di Asllani, che invece di servire Mkhitaryan in mezzo tira addosso a Ter Stegen. La qualificazione ...