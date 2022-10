Filograna Autonomi e Partite Iva | “Si teme un milione di chiusure entro il mese di luglio del prossimo anno”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA – Qui di seguito il comunicato dell’AssociazioneIva con l’intervento del presidente Eugenio: “Siamo in linea con associazioni di categoria che si stmuovendo in favore delle piccole e medie aziende. Infatti il costo dell’energia elettrica è triplicato in une circa 150mila di esse sono a rischio chiusura a breve termine (trattasi per la maggior parte di piccole e medie attività); ma il dato più preoccupante è una ipotesi di chiusura di circa undi aziendeildidel. Questo porterà in breve termine alla perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro che vengono già stimati in quasi 400 mila unità lavorative, ma che ...