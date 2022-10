Chanel Totti si rivolge al papà Francesco | “Mi prendo tutte le colpe” | fan commossi

Anche allora la nuova coppia si era fatta accompagnare dai figli (in quell'occasione c'erano anche Cristian e). Il party era stato all'insegna dell'allegria e degli amici, organizzato ...... un centinaio di paia di scarpe firmate , tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci,, Amina ... Amici dell'ormai ex coppia hanno invece spifferato chee Ilary non si rivolgono più la parola: ...Chanel, Amina Muaddi. Un bottino ricchissimo se si considera che non si scende mai sotto i 3 mila euro a paio, ed è così che Totti ha voluto replicare all’ex letterina, che stando alle parole dell’ex ...Le Chanel, Gucci e Co. non sarebbero gli unici effetti personali che Totti avrebbe sequestrato a Ilary Blasi per cercare di riottenere i suoi amati… Leggi ...