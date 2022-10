InsideOver

Testo di Daniele Bellocchio Foto di Marco Gualazzini Video di Marco Gualazzini , Daniele Bellocchio 7 Ottobre 2022to"Abbiamo iniziato un attacco mirato contro l', contro obiettivi militari e strategici dei talebani. Un attacco portato per sconfiggere i terroristi". E poi: "Oggi ...... ex capitano e fondatrice della prima squadra nazionale femminile dell'. Khalida con la ... 17:40 SFS Interview: TBD DAY TWO - 28/09 9:15Speech by Ivan Ortenzi 9:30 Private equity in ... Welcome to Afghanistan Merkel dedicated her award to the thousands of people who volunteered to welcome refugees in 2015 when Germany took in over one million people fleeing war, many from Syria.Pakistan and India will increasingly compete for soft power in Central Asia with a dependable and durable foothold serving ...