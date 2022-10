Ucraina | Renzi “Serve la diplomazia per fermare la guerra”

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La XIX Legislatura sta per prendere il via in un quadro internazionale molto complicato”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteonella sua e-News.“La mia posizione internazionale – aggiunge – è nota a tutti da tempo: la responsabilità dellaè della Russia. Ho votato per le sanzioni e a favore della posizione europea sugli armamenti. E, dal primo giorno, chiedo che si nomini un inviato speciale Ue o Nato, come Angela Merkel o Tony Blair, perchè nessunasi ferma senza. Siamo a un passaggio cruciale: crescono le tensioni, dal Mar Cinese alla Corea del Sud. Continuo a credere nel rispetto del diritto internazionale e nella”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

