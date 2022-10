‘Salotto Salemi’ approda in tv | Giulia Salemi “promossa” a La5

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo il successo della prima stagione che ha raggiunto oltre 21 milioni di contatti, Salottoin chiaro su La5 ogni mercoledì alle 23.20. Alla guida del talk-show più irriverente e rigorosamente pink, ritroveremo la padrona di casa. Online su Mediaset Infinity e sulla pagina Instagram di, Salottoha riscosso un enorme successo di pubblico. Nel corso delle puntate trasmesse, l’influencer ed ex gieffina, attualmente nel cast del Grande Fratello Vip 7 nel nuovo ruolo di invitata per i social, si è fatta apprezzare dal pubblico. E, proprio grazie ai numeri ottenuti, la compagna di Pierpaolo Pretelli otterrà uno spazio tutto suo su La5. Sei appuntamenti imperdibili con sei ospiti e sei tipologie di make–up differenti. ...

