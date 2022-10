Melissa Satta | adesso è ufficiale | è tutto finito per l’ex velina

(Di martedì 11 ottobre 2022) Brutta novità perche tranquillamente annunciasui social prima che altri potessero mettere bocca sui suoi affarinon ha mai nascosto di volersi dedicare alla sua vita privata, sopratda mamma di Maddox, ancor prima che del lavoro. Tuttavia, non sempre vacome pensiamo possa andare e l’ha dimostrato L'articolo proviene da Inews24.it.

, dopo il naufragio del suo matrimonio con il calciatore Kevin - Prince Boateng, con ili quale ha fatto anche un figlio, aveva finalmente ritrovato il sorriso al fianco dell'imprenditore ...È giunta al capolinea la storia d'amore trae l'imprenditore Mattia Rivetti , con il quale ha fatto coppia fissa per quasi 2 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl ed ex Velina di Striscia la Notizia sulle proprie ...Melissa Satta torna single: è finita la storia d'amore con Mattia Rivetti. La showgirl lo annuncia via social. Ecco le sue parole ...Melissa Satta single dopo quasi due anni di relazione con Mattia Rivetti. Ad annunciarlo la stessa showgirl sui social.