Marco Bellavia parla del suo disagio e svela un aneddoto | “A Mediaset ho litigato con tutti”

Dopo la bufera sui commenti intrisi di bullismo e cattiveria contro, l'attrice è tornata nuovamente a scivolare sull'argomento, e per questo è stata ripresa dai suoi coinquilini. Dopo ...Ascolta questo articolo Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata a lungo per gli eventi delle scorse settimane. Molte sono state le polemiche dopo l'uscita die la squalifica di Ginevra Lamborghini. Non solo l'opinione pubblica non ha accettato le prepotenze avvenute nel reality, ma importanti istituzioni come il Codacons hanno anche sporto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla ex fidanzata di Marco Bellavia, che ha sollevato dubbi su quanto accaduto al GFVIP 7.