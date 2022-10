Marche | bomba d’acqua su Matelica | allagata la mensa di una scuola

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ieri pomeriggio, lunedì 10 Ottobre, un’ondata di maltempo ha investito la città di, in provincia di Macerata. Allagamenti e fango su tutto il territorio. Anche unamaterna è stata coinvolta: ladella struttura si è infatti completamente, venendo prontamente chiusa. Il nubifragio è durato circa mezz’ora, provocando alcune frane in campagna, anche nelle zone già colpita dalla scorsadel 15 settembre. Numerose le richieste di intervento rivolte ai vigili del fuoco sul territorio di, che si sono impegnati nella rimozione di piante e rami di alberi caduti in strada. Al lavoro anche personale del Comune e volontari di protezione civile. “Nessun ferito, auto bloccate nel fango. Non ci sono vittime e neppure feriti. ...

Unad'acqua ha 'colpito' nel pomeriggio la zona di Matelica (Macerata): le copiose e improvvise precipitazioni hanno causato molti disagi sulle strade e anche allagamenti in particolare di garage in ...Lanon prevista Le famiglie dei bambini interessati, per i prossimi giorni, dovranno quindi recuperare i propri figli per il pranzo. Seguiranno nuove disposizioni. Domattina sarà chiusa anche ...Un nubifragio si è abbattuto nelle Marche nella zona del Maceratese, a Matelica. La bomba d'acqua è durata una mezz'ora e ha creato diversi disagi. Strade d'acqua e fango, allagamenti di garage e prob ...Matelica (Mc).- Un’altra bomba d’acqua sulle Marche. Un violentissimo temporale ha colpito l’alto maceratese, e in particolare la zona di Matelica. Strade allagate e fango che hanno fatto ricordare ...