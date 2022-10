(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA - " Dopo la morte di mia madre , le cose per me sono precipitate. Ho fatto uso di droghe per non sentire il dolore . Volevo solo addormentarmi fino al punto di non sapere che data fosse ". ...

Corriere dello Sport

ROMA - " Dopo la morte di mia madre , le cose per me sono precipitate. Ho fatto uso di droghe per non sentire il dolore . Volevo solo addormentarmi fino al punto di non sapere che data fosse ". ...Pamela ha tracciato un quadrodella storia : una persona - o chiunque fosse dietro la ... Tra le lacrime e tanta sofferenza, Pamela Prati è uscita decisamente provata dal suo, ... Il drammatico racconto di Manyonga: "Rubavo nelle case e mi drogavo" Il campione del mondo di salto in lungo ha combattuto per anni la sua dipendenza dal tik, una variante della metanfetamina ..."Rimasto senza casa": Renato Pozzetto in un'intervista ha parlato della sua vita e ha raccontato un drammatico ricordo vissuto.