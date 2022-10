Emily Ratajkowski | che sembra dichiararsi bisessuale

I mobili non mandano spesso le persone in fibrillazione, ma il divano diRatajowski è riuscito a mandare in tilt TikTok. La modella 31enne ha usato il suo lungo divano verde lime per dichiararsi apparentemente bisessuale lunedì, dopo aver filmato la sua risposta alla ...Nei giorni scorsi la supermodella e attriceha duramente criticato il film Blonde di Andrew Dominik , con protagonista Ana de Armas , titolo che racconta in maniera molto libera la vita della celebre attrice Marilyn Monroe, ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Emily Ratajkowski bisessuale: la bella modella reduce dal divorzio ha affidato a TikTok la confessione in merito alla sua sessualità ...