ATP Gijón 2022 | Andy Murray sorprende Davidovich Fokina Ilya Ivashka la spunta contro Feliciano Lopez

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ calato il sipario questa giornata di incontri valida per il primo turno dell’ATP250 di Gijon (Spagna). Sul veloce indoor iberico non sono arrivate buone notizia per i colori azzurri: il ritiro di Fabio Fognini sullo score di 4-6 6-0 2-0il qualificato francese Manuel Guinard (n.153 ATP) non ha regalato un sorriso all’Italtennis. Si spera che per il ligure non sia nulla di serio pensando ai prossimi impegni di Coppa Davis in doppio con Simone Bolelli. Sarà quindi Guinard a giocarel’argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.4) negli ottavi di finale di questo torneo. Vittoria un po’ a sorpresa dell’eterno: lo scozzese (n.48 del ranking) ha sconfitto per 7-5 6-2 lo spagnolo Alejandro(n.31 ATP), facendo leva sulla sua regolarità. L’ex ...