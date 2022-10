Un missile a 2 chilometri e mezzo  dal palazzo di Zelensky | «Ci sono morti»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La capitale non veniva colpita dal 28 giugno. L’attacco dopo l’esplosione sul ponte Kerch in Crimea. Si segnalano esplosioni anche a Leopoli

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina, in diretta Unha colpito il centro della città a 2e mezzo dal palazzo presidenziale proprio vicino al Shevchenko park e la sede dell'...... combattimenti urbani poco adatti a quest'arma con una gittata fino a 40. Poi i russi ... o Himars, e ilanticarro portatile anglo - svedese NLAW, che si sono dimostrati molto ...Kiev torna sotto attacco. Questa mattina verso le 8 mezza circa, diverse esplosioni sono state registrate nel centro della capitale ucraina che non era colpita almeno dal 28 giugno. Un missile ha cent ...La capitale non veniva colpita dal 28 giugno. L’attacco dopo l’esplosione sul ponte Kerch in Crimea DALLA NOSTRA INVIATA Kramatorsk — Kiev torna sotto attacco. Questa mattina, verso le 8 e mezzo circa ...