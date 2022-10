Minicar evita gatto | ferita 17enne | muore fratello di 15

La ragazza, alla guida di unasulla quale viaggiava come passeggero il fratello di 15 anni, per evitare un gatto che attraversava la strada avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ...La ragazza, alla guida di unasulla quale viaggiava come passeggero il fratello di 15 anni, per evitare un gatto che attraversava la strada avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ...