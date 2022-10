“Ma che state combinando” GF Vip 7 | il momento intimo scoperto sotto le coperte

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ormai è abbastanza chiaro: nella Casa del GF Vip è nata una coppia. Nel dettaglio si tratta di quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Qualche giorno fa c’è stato il primo bacio: nonostante l’ex spadista sia sempre andata coi piedi di piombo, questo bacio al concorrente potrebbe cambiare la sua posizione. Certo, non stiamo parlando di un bacio passionale o comunque molto intenso ma di una prima effusione sicuramente più spinta. Il loro rapporto non sfugge agli occhi curiosi dei loro coinquilini che commentano insieme a lui gli sviluppi della loro conoscenza. “Se tu fossi innamorato di Antonella sarei molto contento” esordisce Charlie Gnocchi, che sembra fare il tifo per la coppia. Parlare di innamoramento, però, è ancora prematuro secondo Edoardo Donnamaria e anche Wilma Goichconviene con lui, convinta che sia molto bello ed importante avere una persona con cui ...

Dobbiamo fare una revisione organica del fisco che e' stata affossata di recente. Non c'e' solo Irpef, va cancellata l'Irap, possiamo modificare l'Ires, rendendo per esempio piu' conveniente mantenere ...Brutte news in casa Milan in vista del delicato e quasi decisivo match di domani che i rossoneri affronteranno contro il Chelsea. Charles De Ketelaere non sarà a disposizione del Milan per il match di ...