L'ex Arsenal Aubameyang contro Arteta | 'Vuole i giovani che non gli rispondono'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ericksi toglie qualche sassolino dalla scarpa, e ora che è al Chelsea attacca il suo ex allenatore all':...

L', dopo alcune stagioni molto complicate, sembra essere tornato ad alti livelli e il primo ... L'attaccante del Chelsea, Pierre Emerick, che lo scorso gennaio ha lasciato il club ......00 Bulgaria - Kazakhstan 3 - 0 13:00 Brasile - Cina 3 - 1 13:00 Repubblica Dominicana - Thailandia 2 - 3 Visualizza Mondiali Volley Femminile CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30- Tottenham 3 - 1 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d75782f2-8119-84d1-ba10-65f7584107 ...