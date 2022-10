Lazio | Sarri | «Partita difficile | mi aspetto una conferma»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le parole di Maurizionel predi Fiorentina: «loro sono una squadra di livello soprattutto in casa» Maurizioha parlato nel predi Fiorentina-. Queste le dichiarazioni del tecnico della. FIRENZE – «, loro sono una squadra di livello soprattutto in casa. Esprimono un calcio di qualità e intensità. E’ destinata a risalire la classifica questa squadra, velocemente». RISPOSTE – «Miunasu tutto quello che abbiamo fatto di buono, midei progressi su alcune cose che siamo venuti meno. Non possiamo certo pensare di venire a Firenze e perdere palloni nella nostra metà campo». CONTINUA A LEGGERE SU ...

Corriere dello Sport

