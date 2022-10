La vendetta di Putin sono 80 missili su città e civili in Ucraina

(Di lunedì 10 ottobre 2022), è questa la parola che è risuonata al Cremlino subito dopo l’attacco al ponte di Kerch dello scorso 8 ottobre. Eè stata. Questa mattina i russi hanno colpito diversein tutta l’e secondo quanto riportato dai media locali e internazionali cistate almeno cinque esplosioni a Kiev, ed attacchi anche a Dnipro, Odessa, Mykolaiv, Khmelnytski e Zhytomyr, Leopoli (15) e Sloviansk dove quattro personemorte. A Kiev per la prima volta dopo mesi le stazioni sotterranee della metropolitanatornate ad essere il rifugio per la popolazione e il primo bilancio stilato sul Telegram da Anton Gerashchenko, consigliere del capo del Ministero degli affari interni dell’, parla di cinque morti e ...

DECINE DI MISSILI - Gli ordigni si sono abbattuti in particolare sulla capitale Kiev, da mesi risparmiata dagli attacchi: ci sono morti (almeno cinque) e feriti, colonne di fumo si sono levate dal ...Ladiè iniziata: raffica di esplosioni a Kiev e nelle grandi città, cosa sta succedendoPutin, che, in un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza citato dall'Agenzia Ria Novosti, ha affermato: "Questa mattina, su suggerimento del ministero della Difesa e secondo il piano dello S ...Kiev, Dnipro, Odessa, Mykolaiv sono state bersagliate da missili a lungo raggio come rappresaglia per il camion bomba sul ponte in Crimea. Un segno di forza ma anche di debolezza ...