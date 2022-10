Infortunio Dybala | lungo stop per l’argentino?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gli 11 metri, la rincorsa, il gol vittoria di una partita complicata. Poi però qualcosa che non va: la smorfia di dolore, un tocco alla coscia, il cambio chiesto immediatamente. L’diè stato così veloce che, sul momento, non abbiamo neanche fatto in tempo a capire cosa sia successo. A dir la verità, neanche Mourinho sa con precisione come e quando Paulo potrà rientrare. A fine partita infatti, lo Special One ha rilasciato una dichiarazione sul suo attaccante: “Come vedo? Male, molto molto male. Non penso che riusciremo a rivederlo prima del 2023“. L’disarà un grosso problema quindi, visto che è stato l’uomo più in forma di questo inizio di stagione dei giallorossi. C’è anche la possibilità di addio al Mondiale per la Joya, se la diagnosi dovesse confermarsi ...