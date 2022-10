Xi riuscirà ad avere un premier amico?

Leggi su formiche

(Di domenica 9 ottobre 2022) Se ormai è chiaro che Xi Jinping riceverà lo storico terzo mandato come segretario del Partito Comunista Cinese e leader della nazione alla prossima plenaria del 16 ottobre, in deroga alla consueta prassi di un massimo di 10 anni al potere per il leader supremo del Paese, restano comunque aspetti importanti e ancora non del tutto sciolti sul congresso che avranno un impatto sul futuro del Paese. Per esempio, l’incarico a primo ministro: vediamo un po’ di nomi e dinamiche. Ci sono buone possibilità che il prossimonon sia un protetto assoluto di Xi. I precedenti dimostrano che ogni(con l’eccezione del primo, Zhou Enlai) ha ricoperto il ruolo di viceprima di assumere la carica. Questo pone Xi in una posizione particolare. Degli attuali viceinfatti, “l’unico che non dovrebbe andare in ...