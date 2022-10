Sul Pnrr Meloni è nervosa. Perché si gioca tutto

(Di domenica 9 ottobre 2022) Lo scontro con Draghi (in cui entrambi avevano ragione) dipende dall'estrema importanza del piano per il prossimo governo. Se la messa a terra non funzionerà saranno dolori per l'Italia. Le agenzie di rating hanno già avvertito

Il governo uscente, nelle intezioni di Draghi, continuerà a lavorare alfino all'insediamento ... Proprio entro fine anno, poi, è previsto il conseguimento di interventifronte del fisco, della ...Eventi e iniziative in Liguria 49° Congresso della Società di Psichiatria:(Psichiatria, ... l'Istituto Gaslini offre un colloquio psicologico clinico dedicato ai genitoritema: "Covid19: ...Lo scontro con Draghi (in cui entrambi avevano ragione) dipende dall'estrema importanza del piano per il prossimo governo. Se la messa a terra non funzionerà ...«Non ci sono ritardi nell’attuazione» del Pnrr. Lo ha assicurato in settimana il premier Mario Draghi. In sostanza, il riferimento ...