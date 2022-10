Rischio nucleare in Ucraina | il Papa | “Perché non imparare dalla storia?”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 ottobre 2022) Città del Vaticano – Da piazza San Pietro,Francesco, durante la preghiera dell’Angelus, eleva un ennesimo appello per la pace in, sulla quale aleggia lo spettro delle armi nucleari. Lo fa ricordando quanto avvenne 60 anni fa: “Non possiamo dimenticare il pericolo di guerrache proprio allora minacciava il mondo.non? Anche in quel momento c’erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica. Sta scritto nella Bibbia: ‘Così dice il Signore: ‘Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi dei sentieri del passato, dove sta la strada buona percorretela, così troverete pace per la vostra vita’”. Le parole del Pontefice arrivano mentre Mosca, dopo l’esplosione e l’incendio sul ponte di Kerch tra Crimea e ...