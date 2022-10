Liverpool sempre più in crisi | passa l’Arsenal 3-2 | Gunners da soli in testa

(Di domenica 9 ottobre 2022)vince per 3-2 il big match della decima giornata della Premier League 2022/2023 contro ile vola al primo postotario in classifica con ventiquattro punti. Staccato ad una lunghezza c’è il Manchester City di Guardiola. Serata pirotecnica all’Emirates con tanti gol e spettacolo. I padroni di casa sbloccano la situazione dopo 1? con Martinelli. Il pareggio ospite arriva al 34? con la spaccata di Nunez, ben imbeccato da un cross basso di Diaz dalla destra. Iritrovano il vantaggio nel recupero del primo tempo con Saka prima di subire nuovamente il pareggio al 53? in virtù della bella fiammata di Firmino. Il successo dei londinesi si realizza definitivamente al 76? grazie al calcio di rigore trasformato da Saka. Sorride amaro Klopp, che incappa nella seconda sconfitta di fila ed il quarto ...

C'è la firma dell'azzurro sul 3 - 1 interno al Fulham della squadra di David Moyes. Alle 17.30 il big match Arsenal-Liverpool, alle 20 Everton - Manchester United chiude il programma.