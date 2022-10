F1 GP Giappone 2022 | Binotto duro nei confronti della Fia | “Ridicoli | decisione inaccettabile”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) A Mattianon è andata giù laFia nel finale del GP deldi F1, in cui Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di 5 secondi per aver tagliato l’ultima chicane: “Ho poca voglia di commentare. Credo che la Fia sia ridicola e. Nella scorsa gara hanno impiegato un tempo infinito per decidere mentre oggi pochi secondi. Peraltro non c’era nessun vantaggio guadagnato da Charles. Anche la partenza con la gru in pista e scarsa visibilità… la situazione non è semplice e va migliorata“. Il team principalFerrari ha poi aggiunto: “Ne parleremo nelle sedi opportune, ma èquestapresa senza neppure ascoltare piloti in quanto non c’era alcun vantaggio guadagnato. Oggi ...