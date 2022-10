Atletico Madrid | c'è la conferma | accordo col Barcellona per il riscatto di Griezmann

A Star+, Suarez ha svelato un retroscena su Messi pochi giorni prima del trasferimento all': " In quel periodo ho visto Messi piangere come mai prima d'ora , siamo stati tutti colpiti profondamente da questa situazione, a livello personale sono rimasto devastato nel vedere ...L'unico successo di questa domenica è quello della Real Sociedad , che batte di misura il Villarreal ed aggancia l'e lo stesso Betis Siviglia al quarto posto in classifica. Decide il ...I blaugrana passano nel primo tempo contro il Celta, ma calano nella ripresa e rischiano grosso. Finisce 1-0, Xavi e i suoi sono primi coi blancos alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...