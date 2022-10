Roma | Cristante svela l’obbiettivo dei giallorossi in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di sabato 8 ottobre 2022) Uno dei giocatori che ha sorpreso di più in questo avvio di stagione in casaè senza dubbio il centrocampista Bryan. L’ex calciatore di Milan e Atalanta, è uno dei leader della squadra di Josè Mourinho, e in un’intervista pubblicata questa mattina su Sportweek ha tracciato gli obbiettivi stagionali della sua squadra, riferendosi in modo particolare ai traguardi da raggiungere inA.“Il nostro obbiettivo è quello di tornare in Champions. Siamo una squadra forte. Abbiamo un allenatore che sa vincere e il nostro obiettivo deve essere quello. Dobbiamo fare le cose con calma, continuando a crescere nel percorso. Come favorita per lo scudetto vedo il Milan, ha continuità e ha già vinto”. Fabrizio Cocchiarone