Pioli elogia Leao ma aggiunge | “Deve migliorare in una cosa”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ha parlato subito dopo la vittoria, il tecnico dei rossoneri, Stefano. Vincono i rossoneri in Milan–Juventus, il commento a DAZN del tecnico campione d’Italia. SU TOMORI – “Parliamo di un ragazzo con una passione incredibile, ha uno spirito fuori dal comune. Si vede da come esulta e come si comporta con i compagni”. SU– “Credo sia stata una partita ad alta intensità. Nei primi venti minuti non c’è stata grande pulizia tecnica.è un giocatore importante, ha fatto un recupero impressionante su Danilo, ma l’ultimo tassello lofare sulla fase difensiva”. SULLA VITTORIA – “Stasera siamo stati squadra, mentre a Londra ci siamo fatti intimorire dagli avversari e dai nostri errori. Se lavoriamo in questo modo sappiamo di avere le qualità per impensierire chiunque. Volevo sostanza in mezzo al ...