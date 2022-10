Ne sono sicuro | l' ex consigliere del Cremlino smaschera Usa e Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Corrado Formigli ha aperto la puntata di PiazzaPulita in onda giovedì 6 ottobre lanciando un'indiscrezione. Per il conduttore di La7 ci sarebbero dei "contatti sottotraccia" tra gli Stati Uniti e la Russia. L'obiettivo sarebbe chiaro: "punta a una tregua". A confermarlo anche Sergej Markov, exdel capo del. "- ammette - che ci siano dei contatti. Il loro tema non è l'Ucraina, ma lo scopo è che non ci sia una guerra nucleare". Per il direttore dell'Istituto delle ricerche politiche di Mosca entrambi gli interlocutori puntano a evitare un'escalation. Per quanto riguarda una possibile tregua, secondo Markov "arriverà solo quando l'esercito russo andrà in attacco". Solo a quel punto il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese ...