L’ultimo dono del governo Draghi | un ddl Zan mascherato che “vincola il prossimo governo per 3 anni”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Chiamatelo ddl Zan. La definizione coniata dalla Verità si riferisce al pacchetto sulla “Strategia nazionale Lgbt+” portata nelConsiglio dei ministri. A portarla in tavola è stata il ministro delle Pari opportunità, la renziana Elena Bonetti, senza voto e senza neppure copia per gli altri ministri. Come scrive Alessandro Gonzato su Libero, «consiglio dei ministri è stato quello della svolta. Finalmente giù le bollette? Macché, ci sono altre priorità: incentivi a chi assume trans, congedi parentali alle coppie «same sex» («dello stesso sesso» non era abbastanza progressista), doppio libretto universitario a chi è nato maschio e si sente femmina e viceversa, ulteriori misure a tutela di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (Lgbt) come se non ci fossero già leggi che difen...