Crimea | in fiamme il ponte di Kerch L’Ucraina | “E’ solo l’inizio” L’ira di Mosca | “Terroristi”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Kiev – Esplosione esuldi, che collega la Russia alla. Secondo, a provocare quanto accaduto, un camion che “è stato fatto esplodere”, riporta la Tass che cita il Comitato nazionale antiterrorismo russo. Secondo le autorità citate dalla Tass, il camion è esploso sulla parte delriservata al traffico automobilistico, provocando l’incendio di serbatoi di carburante di un treno diretto in. “Sono parzialmente crollate – secondo quanto confermato – due campate delstradale”. Vladimir Putin ha intanto ordinato che la creazione di una commissione governativa. Lo ha detto all’agenzia Ria il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Il presidente ha ordinato al premier di formare una commissione governativa per ...

Poi l'annuncio di Mosca che fra le 8 e le 9 (ora italiana) dichiarava di aver spento lee di aver aperto un procedimento penale sul ponte di, collegamento strategico per la Russia, ...Colpito l'unico collegamento tra la Russia e la penisola: incendiate cisterne piene di carburante. Crollano due campate. Media ucraini: opera dei servizi di Kiev. Raid russo, Zaporizhzhia senza ..."Un bel regalo a Putin da parte del nostro esercito": così un passante a Kiev commenta la notizia del ponte di Kerch in fiamme. A poche ore dal colpo all'infrastruttura fortemente voluta da Putin per ...Putin ordina un'indagine. Mosca conta 3 morti. Kiev: "E' solo l'inizio, ciò che è illegale deve essere distrutto". Putin nomina un nuovo comandante delle forze militari in Ucraina, è il generale Sergh ...