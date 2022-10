CM com – Le 5 variabili di Milan-Juve | il collettivo Pioli contro le individualità di Allegri | ecco chi vince e chi la decide | Primapagina

(Di sabato 8 ottobre 2022) 2022-10-07 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Prima di tutto gli assenti., quasi una squadra: Florenzi, Calabria, Ibrahimovic, Saelemaekers, Maignan, Messias, Kjaer. Non sarebbero tutti titolari, ma almeno quattro sicuramente sì: Maignan, Calabria, Saelemaekers e Ibrahimovic.ntus: Di Maria (squalificato), Chiesa, Pogba, De Sciglio. I primi tre andrebbero in campo dal primo minuto. In secondo luogo la condizione. Ilha perso male in casa del Chelsea, lantus viene da due successi consecutivi. Per quanto facili (Bologna e Maccabi sono inferiori), rappresentano un segnale. Ma le due squadre sono stanche- sia perché già nel pieno della centrifuga (partita ogni tre giorni), sia perché – anche in conseguenza di questo – non c’è stato ...

Tuttosport

Vlahovic e Milik (a meno che non abbia problemi fisici) vorrebbero accentuare la crisi di Kalulu e Tomori, i cui numeri - come riportato da calciomercato.- sono in ribasso. Questa volta non cadrò ...