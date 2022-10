Atp Astana 2022 | Stefanos Tsitsipas in finale | Rublev rimontato in tre set

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022)è il primo finalista del torneo Atp 500 di, in corso di svolgimento nella capitale kazaka. Il greco, numero 3 del seeding, ha superato in rimonta il russo Andreycon il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e dieci minuti di gioco.attende ora uno tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, prossimi ad affrontarsi nella seconda attesissima semidi un torneo che ha visto al via gran parte della top-10, evento non certo comune per un 500. ATP: IL TABELLONE AGGIORNATO PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI La partita ha visto una partenza difficile per, che ha perso il servizio in apertura di match per poi salvare anche due palle break per il possibile 3-0 iniziale. ...