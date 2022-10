Anticipazioni Viola come il mare | terza puntata | spunta fuori una verità shock | non ne sapeva nulla

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ledelladiilci dicono che la giornalista verrà a sapere una: non ne. Davvero sorprendente la secondadiil, vero?darvi torto! Sappiate, però, che anche la prossima che andrà in onda il 14 Ottobre non sarà affatto da meno. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Infatti, stando alledella terza puntata dicome il mare , la prossima settimana accadrà di tutto. Per quanto riguarda la protagonista, interpretata da Francesca Chillemi , ...COME IL MARE 2° PUNTATA 7 OTTOBRE/ Demir non aiutacome il mare: Raniero aiutanella ricerca del padrecome il mare prosegue con il secondo episodio , in ...Le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare ci dicono che la giornalista verrà a sapere una verità shock: non ne sapeva nulla.L'ultimo spoiler sulla serie Viola come il mare sta facendo sognare il pubblico. Infatti è pronta a nascere una nuova coppia: le anticipazioni ...