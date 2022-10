Museo Storico Navale di Venezia | la sua storia e cosa vedere all’interno

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ildi, fondato nel 1919, è situato in un edificio del XV secolo in campo San Biagio, vicino all’arsenale. Il complesso, ancora oggi, è in parte sotto la giurisdizione della Marina Militare Italiana. L’edificio principale si sviluppa con un’area espositiva di cinque livelli, per un totale di 42 sale espositive: a questo si aggiunge anche il Padiglione delle Navi, parte integrante del, che si colloca nell’antica officina remi dell’arsenale. Alcune informazioni suldiLe collezionidelsi ricollegano a quelle costituite già sotto la Repubblica, quando i modelli dei costruttori venivano custoditi in arsenale, in un edificio ...