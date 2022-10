Mite | Il decreto che regola il risparmio di gas per il riscaldamento

...al, purché per una durata giornaliera ridotta". Inoltre, i valori di temperatura dell'aria sono ridotti di 1° C. Per rendere più agevole l'applicazione delle nuove disposizioni del, l'...Le tre regole. Riscaldamento a 19 gradi, 15 giorni in meno di accensione e un'ora in meno al giorno Il, ministero della Transizione Ecologica ha emesso un( DM 383 del 6.10.2022 ) che regola l' accensione dei caloriferi nel periodo invernale. A firmarlo, ieri, il ministro Roberto ...Il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto sul riscaldamento. Questo inverno i caloriferi saranno accesi con un grado in meno di temperatura (da 20 si scende a ...Lo comunica il ministero in una nota. QUANDO SI ACCENDONO I RISCALDAMENTI In particolare "il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stag ...