Miele Sirm | Per radiologo paziente più importante di tecnologia

Così Vittorio, presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica, a margine del 50° Congresso, in corso a Roma dal 6 al 9 ottobre. "Il messaggio che vogliamo ...Così Vittorio, presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica, a margine del 50° Congresso, in corso a Roma dal 6 al 9 ottobre. 'Il messaggio che vogliamo ...Così Vittorio Miele, presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica, a margine del 50° Congresso Sirm, in corso a Roma dal 6 al 9 ottobre. "Il messaggio che vogliamo lanciare ...(Adnkronos) – “Il futuro della radiologia è strettamente legato all’innovazione tecnologica, all’evoluzione dei computer quantici che modificheranno tutto l’approccio al sistema digitale. Per questo m ...