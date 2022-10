Le condizioni di Osimhen e le ultime verso Cremona

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo la straripante vittoria per 1-6 con l’Ajax, il Napoli pensa alla prossima partita di campionato. L’avversario che incontreranno i partenopei domenica è la Cremonese di mister Alvini. C’è tanta attesa in casa azzurra per il ritorno di Victorche nella giornata di oggi si è allenato in campo con i compagni. Questo il L'articolo

Victortorna a lavorare parzialmente con il gruppo di Luciano Spalletti, il nigeriano potrebbe essere convocato per la sfida contro la Cremonese Victortorna a lavorare parzialmente con il gruppo di Luciano Spalletti, il nigeriano potrebbe essere convocato per la sfida contro la Cremonese. Sicuramente l'allenatore azzurro non vorrà rischiarlo ...Commenta per primo Allenamento mattutino per il Napoli all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco il report con le ultime sulledi: Mattinata di lavoro all'SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto ...Victor Osimhen è recuperato e potrebbe essere convocato per la Cremonese, ma prima Luciano Spalletti parlerà con lui ...Dopo la straripante vittoria per 1-6 con l'Ajax, il Napoli pensa alla prossima partita di campionato. L'avversario che incontreranno i partenopei domenica ...