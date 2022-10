Infortunio Celik | ora la Roma trema | si teme per il crociato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 ottobre 2022)in ansia per le condizioni dell’esterno: siper la rottura del suo. Le ultime Come riportato dal Corriere dello Sport, il fortuito scontro di gioco con Mancini potrebbe costare molto caro a. L’esterno turco dellaha dovuto abbandonare subito il terreno di gioco nel match contro il Betis, per essere poi trasportato negli spogliatoi dallo staff medico. E ora, come scrive il quotidiano, siper una possibiel rottura deldell’esterno. L'articolo proviene da Calcio News 24.