Il rinnovamento del Pd? Io non vedo margini di manovra

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il dibattito sulla rifondazione del Pd esprime un tasso di grottesco perfino superiore a quello raggiunto nelle puntate precedenti, ovviamente inconcludenti quanto l’attuale; nell’apoteosi del luogo comune: “definizione dell’identità”, “progetto”, “mettersi in ascolto”, “dare risposte ai cittadini”. E via andando col repertorio politichese-elusivo di cui – in questa fase successiva al naufragio elettorale del 25 settembre – il suo migliore interprete risulta il governatore emiliano Stefano Bonaccini, che lo ripropone con vivo sprezzo del ridicolo avendo come scopo non parlare al corpo elettorale, bensì rassicurare le tribù che popolano i circuiti interni del partito: se lo voteranno segretario, la garanzia di un cambiamento di facciata senza toccare logiche e pratiche consolidate. Difatti, il succitato dibattito è pronto ad affrontare i massimi sistemi (oscar del tragicomico, lo ...

