SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 6 ottobre

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 62022. La combinazioneè 10, 20, 28, 62, 70, 87. Jolly 59 e SuperStar 26. Nessun 6 né 5+, mentre in 6 hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 44.056,91 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 285.100.000,00 euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LA SESTINA VINCENTE DI OGGI 10 20 28 62 70 87 Jolly 59 Superstar 26 10ELOTTO, IVINCENTI 01 02 03 04 08 11 ...LOTTO E, IVINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI Dopo esserci lasciato alle spalle il, andiamo ora a leggere i risultati del Lotto e del 10eLotto, dando così il via al nostro ...Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri ...