Highlights e gol Monaco-Trabzonspor 3-1 | Europa League 2022 2023 VIDEO

Glie le azioni salienti di Omonia Nicosia - Manchester United 2 - 3, match della fase a gironi di Europa League. Vantaggio dei padroni di casa con la rete di Ansarifard, a cui rispondono nel ...Ma arriva un pari abbastanza scialbo, con unannullato dal Var a Immobile, un rosso per i padroni di casa ma sostanzialmente giusto. Di seguito le pagelle della sfida. GLISTURM GRAZ (...Anderlecht - West Ham highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Conference League. Gli Hammers si impongono con il risultato di 0-1 ...La Lazio affronta lo Sturm Graz per dimenticare la sconfitta contro il Midtjylland: gli highlights del match valevole per il Gruppo F. Il girone ricomincia praticamente da zero alla terza giornata, ...