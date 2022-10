Genoa | Blessin | 'Mi aspetto un Cagliari arrabbiato Formazione? Ho due opzioni'

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Quello trae Cagliari è lo scontro tra nobili decadute in Serie B. Fino a pochi mesi fa, le due ... Gli uomini diarrivano ...Dall'altro lato invece, in casa, la situazione è completamente diversa: la squadra didopo la sconfitta inaspettata sul campo del Palermo ha piazzato due vittorie di fila, pesantissima ...Domani la sfida tra la squadra di Liverani e il Genoa di Alexander Blessin. Scelte forse non troppo scontate per il tecnico dei cagliaritani Servono punti, e servono subito. La panchina di Fabio ...Il tecnico della formazione ligure ha svelato qualche possibile soluzione per affrontare la squadra di Liverani ...