ELEZIONI ROTONDI | LISTE DC CON FDI | RESTO PRESIDENTE VERDE È POPOLARE

... e - non lo nego - la cosa solletica la mia vanità: sono uscito dal governo da undici anni,e mi fa piacere che si consideri l'ipotesi che ci possa rientrare' aveva scrittosui social. 'All'...... in particolare alle dichiarazioni della vincitrice delleGiorgia Meloni. La leader di ... Interviene a questo punto, che commenta la situazione: 'Io non vedevo un idillio prima e non ...Enrico Letta alla Direzione del Pd che lancia il congresso: «Noi abbiamo avuto risultato elettorale migliore di tanti altri che fischiettando hanno fatto finta di niente, ma noi non ce ...“Sono e resto presidente dell’ultima Dc presente in Parlamento oggi denominata Verde è Popolare. Abbiamo fatto le liste con Fratelli d’Italia esattamente come Renzi le ha fatte con Calenda. Tutto qui” ...