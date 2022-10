Mariacarla Boscono intervistata da un' altra top model | Benedetta Barzini

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)è la cover star del nuovo numero di Vogue Italia, in edicola dal 7 ottobre. Protagonista di un'intervista esclusiva realizzata da un'top, la primala sulla copertina di Vogue Italia nella storia. Con uno sguardo fuori dagli stereotipi,, racconta la superla italiana senza alcun filtro, come è nella realtà: una madre quarantenne che si ama per come è. Un dialogo tra due donne poliedriche, impegnate e libere, accompagnato da un servizio fotografico scattato da due fotografe ucraine, le gemelle Posternak. Il filo conduttore del numero è l’equilibrio, quello che spesso si ritrova nello sport ad esempio (concept narrativo dietro alle immagini) e quello che ...