Juventus - Maccabi 3 - 1 | le pagelle | Rabiot e Di Maria incantano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) SZCZESNY 6,5 Sempre attento. Fa il suo dovere senza pecche. Sul gol di David non ha particolari colpe. Nel finale si fa sentire. CUADRADO 6,5 Si applica con grande spirito in difesa e si propone ...

(4 - 3 - 3): Szczesny 5; Cuadrado 6 (66 Bonucci 6), Bremer 6, Danilo 6, De Sciglio 6 (46 ...(5 - 3 - 2): Cohen 7; Sundgren 6, Seck 6, Batubinsika 5, Goldberg 6, Cornud 5 (59 Haziza 6); ...VIDEO GOL VLAHOVIC 2 - 0 VIDEO SECONDO GOL RABIOT 3 - 0A Maracanà trasmissone di TMW Radio, è intervenuto Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, per analizzare il momento della Juventus dopo la vittoria contro il Maccabi Haifa. Tmw radio Brambati: ...La Juventus ritroverà Angel Di Maria per la sfida contro il Maccabi Haifa martedi. I bianconeri sperano di ritrovare maggiore pericolosità offensiva, probabile che possano esserci ...