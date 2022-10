I tre “tenori” Bersani | D’Alema e Veltroni archiviano Letta | «Pd senza identità | va rifondato»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tre ex-segretari – Pierluigi, Massimo, Walter-, tre diverse interviste – Corriere della Sera, Stampa, Fatto Quotidiano – identica soluzione: ridefinire l’perduta. Destinatario, il Pd che domani riunisce la direzione nazionale con il serio rischio che si trasformi in un processo al suo segretario Enricoda recuperare, dunque, e non partito da «sciogliere», come chiede ad esempio Rosy Bindi e come pensa una buona parte di dirigenti. Quel che è certo è che la performance elettorale dem si è rivelata disastrosa, non tanto sotto il profilo numerico quanto sotto quello politico.: «Ma i dirigenti dem dove vivono?» Il Pd è un campo di macerie, balcanizzato tra chi vorrebbe una lucidatura del suo profilo riformista e ...