“È stata colpa di un articolo” | malore sul palco per una star di Sanremo | la confessione dopo il risveglio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tutta la verità sula distanza di pochi giorni per ladiche ha fatto preoccupare tutti: ecco com’è andata Una forte preoccupazione per uno dei volti più noti della kermesse musicale che ha accusato uned ha fatto spaventare tutti i suoi fan. Adesso, a distanza di pochi giorni dall’accaduto, L'proviene da Inews24.it.

Lazio News 24

In alcuni casi si tratta di danni da attività di pesca, in altri terremoti e in altri è" di ancore, squali e pesci. Tuttavia un quinto degli incidenti " il 21,3 per cento " non ha ...Sonofortunata perché è successo. Per i primi sei, otto mesi, complici forse gli ormoni e il ... E io un pochino muoio dentro, un pochino mi sento meno inad andare al lavoro". Articoli più ... Paola Piola: «Mancato ritorno a Roma Un po' è stata colpa mia»