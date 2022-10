Danimarca | La regina si scusa ma non si pente

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) LaMargrethe di, dopo aver preso la decisione di privare i suoi nipoti dei loro titoli reali, ha pubblicato un messaggio di scuse pubbliche. Parole che suggeriscono che c’è un “enorme conflitto” all’interno della Famiglia Reale danese e che dimostrano che laha paura di apparire come una donna senza cuore. Qualche giorno fa la, 82 anni, ha rilasciato una inaspettata dichiarazione pubblica in cui spiegava la sua decisione di privare alcuni nipoti del titolo di principe e principessa. Ad essere colpiti da questa decisione sono stati i quattro figli del principe Joachim, il qualche ha subito mostrato in pubblico la sua amarezza. AnsaLe dichiarazioni pubbliche del figlio, dunque, hanno portato ladia pubblicare un comunicato stampa ufficiale ...

Margrethe di, 50 anni sul trono. Ma la nipotina Isabella le ruba la scena - guarda L'ULTIMA UMILIAZIONE - La decisione dellaha avuto una eco fortissima. Anche per le somiglianze con ...La piccola, figlia del principe Joachim e di Marie Cavallier, è stata appena privata del titolo reale (come i suoi fratelli) da nonna Margherita II. E a scuola, come ha rivelato la madre, già sarebbe ...